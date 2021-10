Xiaomi: la sveglia smart è una bellissima GENIALATA (17€)

Hai mai visto la sveglia smart di Xiaomi Cleargrass? Un gioiellino, parte dell'ecosistema di prodotti del colosso cinese, che configuri con lo smartphone ed è ricchissimo di funzionalità. Grazie alla promozione del momento, la prendi a 17€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per godere anche di spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: sveglia smart in gran sconto su Amazon

Un design retrò industrial che è irresistibile: basta dare uno sguardo alle foto fra le recensioni per accorgersi di quanto sia bello questo dispositivo.

Sotto un guscio super accattivante esteticamente, tanta tecnologia. Ad esempio, un display ad altissima visibilità, che puoi retroilluminare all'occorrenza, semplicemente premendo un pulsante alloggiato sulla parte alta del dispositivo.

Oltre all'orario e alle sveglie, su questo gioiellino puoi leggere anche temperatura e livello di umidità: è anche un ottimo termometro igrometro. Per la configurazione rapida, affidati alla connessione Bluetooth allo smartphone: attraverso l'apposita applicazione (Xiaomi Home), potrai gestire ogni parametro del device.

Imposta sveglie multiple e scegli le suonerie che più ti piacciono senza perdere tempo con i pulsantini: configuri tutto in un attimo, dal display del tuo smartphone.

Insomma, la sveglia smart di Xiaomi – piccola e compatta – è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Non perdere l'occasione di portarla a casa a 17€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per godere anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.