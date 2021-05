Una sveglia smart, cioè? Cioè uno di quei gadget che devi avere, soprattutto se grazie ai tanti brand di Xiaomi, la porti a casa a poco. E per poco, intendo che solitamente costa sui 23€ su Amazon, ma oggi – a sorpresa – mi si è palesata in offerta a 15€ circa. Non so quanto durerà, ma a quel prezzo è da prendere al volo. Perché tanto entusiasmo? Aspetta che te la racconti e capirai.

Xiaomi: la sveglia smart è in super offerta

Ti sveglia lo smartphone? A me no, perché potrei romperne uno al giorno tentando di spegnere l'odioso suono (che magari ho anche scelto con amore la sera prima). Così ho conosciuto questa sveglia smart, che rientra fra i tantissimi prodotti del colosso cinese pur non avendone il marchio (con una rapida ricerca su Google la trovi).

Insomma, volevo qualcosa di bello e tecnologico per svegliarmi e trovo lei. Eccezionale esteticamente, super vintage, ma con un tocco industrial. Un display enorme, pur essendo un dispositivo compatto, e niente tasti: il bello è proprio questo! Non dovrai giocare d'azzardo con i pulsanti, cercando di regolare orario e allarmi: la colleghi in Bluetooth allo smartphone e gestisci tutto tramite app, uno sfizio che i veri tech addicted apprezzeranno.

Basterebbe questo a farti amare questo gioiellino, ma c'è di più. Ad esempio, c'è che il display è retroilluminato: devi solo sfiorare la parte alta della sveglia, per farlo accendere per 30 secondi. Puoi regolare il grado di intensità dell'illuminazione. Fra le altre chicche, ci sono 16 tipi di suoni con i quali farti svegliare: l'abbandono del letto – al mattino – è un momento delicato, merita di essere vissuto con quello che più ti piace.

Infine, e questo proprio non te l'aspetti, questo gioiellino è anche un termometro e un igrometro: sullo schermo potrai leggere la temperatura e il livello di umidità ambientale. Non aggiungerò che, volendo, ti prepara il caffè: poi penseresti che sto dicendo cose a caso. Invece, quanto ti ho raccontato – al netto del caffè – è tutto vero.

Insomma, ora capisci perché tanta felicità nello scoprire che oggi questa sveglia smart dell'ecosistema Xiaomi è in sconto su Amazon a 15€ circa. Per averla anche tu, devi spuntare il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello. Le spedizioni sono rapide e gratis: garantite dai servizi Prime. Non garantisco però: non ho idea di quanto durerà l'offerta. Intanto, se non vuoi perdere le migliori, non dimenticare che le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

