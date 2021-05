Non ti rendi conto di cos'è questa torcia di Xiaomi, realizzata dal suo brand satellite NexTool, finché non la provi. Un prodotto di nicchia e capito dai più esperti: la convinzione generale è che una torcia veramente potente, top di gamma, debba costare tanto. Invece di pensa lei, che ora è anche in super sconto a 21€ circa su Amazon, a far cambiare idea a chi deciderà di farsi furbo.

Non solo avrai un attrezzo fenomenale, ma ti renderai conto ben presto che questo è il coltellino svizzero delle torce grazie a tutte le sue funzioni. Lascia che te la racconti, te ne innamorerai.

Xiaomi: una torcia potentissima e un prezzo assurdo

Super compatta, appena prendi in mano questa torcia ti rendi conto che i materiali di costruzione sono di prima qualità. Non a caso resiste a caduta da un metro senza rovinarsi o smettere di funzionare. Continuando ad esplorarne l'estetica, è impossibile non notare un magnete e non trascurare questo dettaglio: non hai idea di quanto sia comodo fissare la torcia ben salda, mentre mantieni le mani libere.

Dopo una rapida ispezione, è necessario valutare il cuore di questo prodotto, che – è bene saperlo – è dotato di batteria integrata a lunghissima durata.

Le lampade di questo dispositivo sono due, una “zoombable” e una invece laterale. La prima è quella che serve per poter avere potere di luminosità a distanza, e puoi regolarla in tre modi:

Alta luminosità: 1000lm, durata 2,5 ore, distanza di irradiazione 240 metri;

Media luminosità: 180LM, durata 6 ore, distanza di irradiazione 100 metri;

Bassa luminosità: 40lm, durata 24 ore, distanza di irradiazione 40 metri.

La lampada laterale invece è una tipo di luce che sfrutti per le vicinanze, per illuminare l'ambiente e per le situazioni di emergenza. Anche in questo caso, a disposizione hai diverse modalità:

Alta luminosità: 200 lumen, durata 4 ore, distanza di irradiazione 15 metri;

Bassa luminosità 20 lumen, durata 48 ore, distanza di irradiazione 5 metri;

Luce rossa sempre accesa: 6 lumen, durata 24 ore;

Rosso e bianco lampeggiante: durata 90 ore.

Insomma, un capolavoro di torcia, che solo Xiaomi può offrirti, attraverso i suoi brand. Per approfittarne subito, prima che le scorte finiscano, devi assolutamente spuntare il coupon sconto in pagina – direttamente su Amazon – prima di mettere il prodotto nel carrello. Completa l'ordine il prima possibile, è un'occasione rara.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere questa e altre super occasioni: le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home