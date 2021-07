La manicure è fondamentale per l'igiene di mani e piedi e Xiaomi sa come mettere a punto dei kit professionali, che abbiano un prezzo super ghiotto. Porti a casa ben 5 pezzi, con custodia in tinta a 19€ appena con spedizioni rapide e gratis, direttamente da Amazon. Un vero e proprio affare, insomma.

Xiaomi: manicure eccezionale, prezzo super

Una bella custodia in alluminio spazzolato, super compatta e pronta a custodire tutti gli strumenti necessari per tenere a posto le unghie.

Nel kit troverai una lima, un tagliaunghie ad angolo, un tagliaunghie a bocca piatta, un paio di forbicine e uno strumento (earpick) per la rimozione della sporcizia in sicurezza. Tutti gli strumenti sono assolutamente in acciaio inox e – ovviamente – non soggetti a ruggine.

Come anticipato, la praticissima custodia in dotazione ti permetterà di tenere sempre in ordine il set da manicure professionale di Xiaomi, ma non solo: potrai anche portarlo in viaggio ovunque, con il minimo ingombro.

Chi l'avrebbe mai detto che il colosso cinese si sarebbe lanciato anche nella realizzazione di prodotti di questo genere. Invece, non solo adesso puoi comprarlo dall'Italia, ma hai anche possibilità di approfittare di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime: completa l'ordine e prendi 5 pezzi (con custodia gratis) a 19€ circa.

Attento però: scorte super limitate. Hai visto che chicca? Tutte le altre le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home