Xiaomi: la friggitrice ad aria SMART torna a prezzo shock su Amazon

Il momento di avere la tua friggitrice ad aria smart di qualità è adesso. Quella di Xiaomi torna in sconto a prezzo irrinunciabile su Amazon. Puoi portarla a casa a 80€ circa appena invece di oltre 119€.

Un sacco di programmi e la possibilità di gestirla tramite applicazione per Android e iOS. La cottura a 360 gradi ti permetterà di ottenere risultati eccellenti fin dalla prima sperimentazione e – soprattutto – i tempi di cottura saranno notevolmente inferiori a quello che ti aspetti.

Goditi un bel piatto di patatine fritte ad aria, ma non limitarti a questo. Infatti, con con questo gioiellino, puoi ottenere risultati eccellenti anche preparando carne, pesce, verdure e persino sfoglie e lievitati. Tutto in modo semplice e super rapido.

Uno sfizio offerto dal colosso cinese, super utile ed ora anche particolarmente economico. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 80€ circa appena invece di oltre 119€. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, a questo prezzo durerà pochissimo.

Friggitrice ad aria smart di Xiaomi in gran sconto su Amazon

Bellissimo esteticamente, questo elettrodomestico diventerà in brevissimo il tuo nuovo alleato in cucina. Infatti, grazie alla cottura a 360 gradi, non solo ottieni risultati ottimali, ma risparmi anche un sacco di tempo. Il trucco? Semplicissimo: il cibo viene cotto in modo uniforme in ogni angolo, non ci sono differenze di cottura.

Il suo cuore smart ti guiderà non solo nell’utilizzo del prodotto, ma ti permetterà di scoprire anche una marea di ricette da sperimentare subito. Ovviamente, tramite lo smartphone puoi programmare le cotture e gestirle anche da remoto: la tua friggitrice ad aria smart di Xiaomi sarà infatti connessa in WiFi a Internet!

Insomma, un prodotto avanzato per cucinare con l’aiuto della tecnologia. A questo prezzo, grazie alle promozioni Amazon del momento, è un vero e proprio affare. Completa l’ordine al volo per averlo a 80€ circa appena invece di 119,99€. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.