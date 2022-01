Xiaomi: la friggitrice ad aria SMART è spettacolare, prezzo top (79€)

Questa friggitrice ad aria smart è di Xiaomi. Va da sé che, quando il colosso cinese ci mette lo zampino, lo spettacolo è assicurato. Questo prodotto è un portento e ti permette di preparare ottime pietanze in poco tempo, divertendoti anche con il suo cuore tecnologico, se lo desideri. Infatti, puoi sfruttare la manopola anteriore per la gestione, ma puoi anche fare molto di più, collegandola a Internet tramite WiFi. A quel punto ti si aprirà un mondo, che puoi gestire direttamente attraverso l’applicazione per Android e iOS. Una marea di ricette, tante impostazioni, notifiche a fine cottura (e durante) e non solo.

Un prodotto multifunzione di altissima qualità, in grado di fare molto di più della classica patatina fritta sana e gustosa. Con le promozioni Amazon del momento, finalmente puoi approfittare di uno sconto uguale a quello del Black Friday: la prendi a 79,99€ invece di 99,99€. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: friggitrice ad aria smart a prezzo super

Bellissima esteticamente, è dotata di ampio cestello da 3,5 litri, che puoi lavare comodamente in lavastoviglie. La cottura a 360 gradi (il vero segreto di questi elettrodomestici) in abbinata al software avanzato, ti permetteranno di preparare la stragrande maggioranza dei tuoi piatti preferiti, senza sporcare pentole e padelle aggiuntivi.

In più, tutto è più sano e leggero, grazie alla presenza di una quantità bassissima di grassi aggiunti. Non limitarti a cucinare però, questo gioiellino ha un sacco di assi nella manica. Ad esempio, è perfetto per decongelare, riscaldare, essiccare e – addirittura – preparare yogurt.

Il suo cuore smart è in costante aggiornamento. Infatti, tramite l’applicazione per smartphone potrai eseguire gli update del software ogni volta che sono disponibili: quale altra friggitrice ad aria è così tech? Appunto. Insomma, quella di Xiaomi è uno sfizio, un alleato in cucina, un prodotto utilissimo e ora è anche super scontata. Portala a casa da Amazon a 79,99€ invece di 99,99€ e cambia il tuo modo di cucinare. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.