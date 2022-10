Xiaomi, la friggitrice ad aria SMART crolla a 69€: risparmio in bolletta

La celeberrima friggitrice ad aria smart di Xiaomi crolla su eBay a un prezzo che la rende irresistibile. Un prodotto premium, perfetto per cucinare qualsiasi cibo risparmiando tempo e denaro. Infatti, ti permette di completare le tue cotture nella metà del tempo che sarebbe necessario con un normale forno: il risparmio in bolletta è assicurato.

Con un cestello maxi, grande 3,5 litri, puoi cucinare pietanze ottime per 5 persone. Collegala in WiFi a Internet e gestisci le cotture tramite l’applicazione per smartphone, ovunque tu sia. Un prodotto di alta qualità, bellissimo da vedere, che a questo prezzo è imperdibile. Completa l’ordine al volo per averla a 69€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni.

La friggitrice ad aria smart di Xiaomi cucina di tutto ed è in sconto

Certo, potrai preparare gustosissime patatine in modo sano e senza grassi, ma non solo quelle. Questo gioiellino è perfetto per cucinare una marea di buonissimi cibi:

carne (bianca a rossa);

pesce;

verdure;

ortaggi;

sformati;

pane;

lievitati;

dolci;

prodotti con pasta sfoglia.

E non solo, aggiungerei. Infatti, complice la possibilità di ampliarne il potenziale tramite applicazione, potrai cucinare una marea di piatti, potrai preparare persino lo yogurt! Inoltra, all’interno dell’app per smartphone c’è un ricettario completissimo, che ti permetterà subito di ottenere il massimo dal tuo nuovo elettrodomestico.

Come anticipato, la cottura avviene in molto meno tempo rispetto a un forno tradizionale e sai perché? Merito della cottura a 360 gradi, concentrata all’interno Din un ambiente ben chiuso e più compatto, come il suo cestello. Il cibo viene “colpito” dal calore in modo uniforme, permettendo risultati eccezionali in molto meno tempo e senza grassi aggiuntivi.

Non perdere l’occasione di risparmiare un sacco su questo prodotto di alta qualità e inizia a tagliare i costi della bolletta elettrica e di quella del gas. Non solo cuocerai in meno tempo, ma – molto spesso – non servirà accendere i fornelli. Completa l’ordine al volo per accaparrarti la celeberrima friggitrice ad aria smart a 69€ circa appena da eBay. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.