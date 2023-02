Xiaomi, la BOMBA: Buds 3 con cancellazione rumore a 44€ invece di 129€ (-65%)

Gli spettacolari Xiaomi Buds 3, nella colorazione bianca, crollano su Amazon a prezzo assurdo. Puoi portarli a casa a 44,99€ invece di 129,99€. Risparmi il 65% e godi anche di spedizioni rapide e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime. Per approfittarne, completa l’ordine al volo se la promozione non è già finita, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Un paio di auricolari premium sotto ogni punto di vista. Eccellenti la cancellazione attiva del rumore, l’autonomia energetica (che arriva fino a ben 32 ore) e la modalità “trasparenza”, che ti permette di rimanere a contatto con l’ambiente esterno mentre indossi le cuffiette.

Strepitosa la qualità del suono, grazie anche al potente driver dinamico a doppio magnete. Suono limpido, bassi profondi e volume elevato per un’esperienza audio senza compromessi. Inoltre, il design in ear delle cuffiette ti permette di indossarle comodamente per molte ore: rimarranno ben salde alle orecchie.

Insomma un paio di auricolari TWS di altissimo livello, che – con lo sconto del 65% – diventano imperdibili. Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare su Amazon e porta a casa gli Xiaomi Buds 3 a 44,99€ invece di 129,99€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.