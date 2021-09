Di listino, servono 34,99€ per portare a casa la bilancia smart Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, adesso però risparmi il 52% e la porti a casa a 16,99€ con spedizioni rapide e gratis, direttamente da Amazon. Un investimento eccellente, se consideri che questo gioiellino non solo ti aiuta a controllare il peso, ma ti offre anche informazioni su ben 13 parametri diversi. Un vero e proprio affare, che puoi completare solo se sarai veloce a completare l'ordine: scorte in rapido esaurimento.

Xiaomi: una bilancia smart pazzesca in gran sconto

Un prodotto che non passa inosservato innanzitutto per il design, curato nei minimi dettagli e pensato per arricchire l'arredamento dell'ambiente dove deciderai di posizionarla. Decidi tu cosa vuoi che ti offra. Se ti basta controllare il peso, basta salirci su e lei si accenderà in automatico. Sull'ampio display retroilluminato leggi il valore rilevato ed hai finito.

Se vuoi di più però, puoi averlo, grazie al suo cuore tutto smart. Sfruttando il Bluetooth 5.0, basta un attimo per collegarla allo smartphone e – attraverso l'apposita applicazione – ti si aprirà un mondo. I sensori integrati sono in grado, infatti, di offrirti fino a 13 misurazioni differenti: peso, indice di massa corporea, massa grassa, muscoli, acqua, proteine, grasso viscerale, metabolismo basale, massa ossea, età del corpo, peso ideale, tipologia corporea e “punteggio” complessivo del corpo.

Un vero e proprio assistente, in grado di offrirti molte più informazioni del mero peso. Un aiuto importante per capire il proprio stato di salute e benessere. Soprattutto, tutti i dati puoi salvarli all'interno dell'applicazione e vedere anche eventuali progressi. Addirittura, puoi sfruttarla anche come bilancia da cucina e per eseguire test specifici come quello dell'equilibrio: un solo prodotto, super versatile.

Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare. L'eccellente bilancia smart Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 la prendi a 16,98€ adesso invece di 34,99€. Completa rapidamente l'ordine e approfitta anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home