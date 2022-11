Xiaomi, la bilancia SMART 13 in 1 misura di tutto: ora a 19€ su Amazon (-43%)

La bilancia smart 13 in 1 di Xiaomi è in promozione in occasione dell’anticipo di Black Friday Amazon. Un prodotto spettacolare, pronto a fornire un sacco di informazioni, oltre al mero peso corporeo. Collegala in Bluetooth al tuo smartphone e gestiscine ogni aspetto tramite applicazione: puoi conservare tutti i tuoi dati, che saranno rielaborati per fornirti pratici report.

Grazie allo sconto del 43%, puoi prenderla a 19,90€ appena adesso, ma dovrai essere super veloce: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

La bilancia smart 13 in 1 di Xiaomi è imperdibile

Dimentica il mero controllo del peso corporeo, vai oltre. Semplicemente salendo su questo elegante dispositivo, puoi misurare diversi parametri come IMC, percentuale di massa grassa, massa muscolare, acqua, proteine, grasso viscerale e metabolismo basale. In questo modo, impari a conoscere meglio il tuo corpo e la sua composizione.

Inoltre, è un prodotto 2 in 1. Infatti, oltre a essere perfetto per le persone, è anche l’ideale per pesare oggetti e cibo. Super bella esteticamente – e con un cuore tutto smart – a questo prezzo è imperdibile. Completa l’ordine al volo su Amazon e prendi la bilancia smart di Xiaomi 13 in 1 a 19,90€ appena. Sconto complessivo del 43% e spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

