Xiaomi insiste sulla fascia bassa: TANTI modelli per tutti

Xiaomi 11 LE verrà lanciato questa settimana: ecco quanto è emerso in queste ore da un recente report online. Sappiamo inoltre che l'OEM cinese dovrebbe debuttare con la serie Xiaomi 12 entro la fine di questo mese.

Xiaomi 11 LE: in arrivo entro la fine del mese

Prima di questo però, la società potrebbe rilasciare un altro device facente parte della serie Xiaomi 11/Mi 11. Diamo un'occhiata a questo smartphone in arrivo.

Secondo un rapporto di Xiaomiui, la compagnia potrebbe presto lanciare un telefono chiamato “Mi 11 LE” in Cina. Sì, hai letto bene. Il codice MIUI elenca il dispositivo con il marchio Mi invece del nuovo marchio dell'azienda.

Il nome in codice del telefono (Lisa) dalla codebase e il numero del modello (2107119DC) dal TENAA rivelano che non sarà altro che una variante dello Xiaomi 11 Lite 5G NE. Ma per qualche ragione, sarà venduto con un nuovo nome nel paese di origine asiatico.

Non è tutto, un TikToker dalla Cina ha pubblicato un video in cui rivela che questo smartphone verrà lanciato il 9 dicembre. Infine, Xiaomiui afferma che molto probabilmente il dispositivo verrà spedito con V12.5.6.0.RKOCNXM basata su Android 11.

Sebbene il telefono sia elencato come Mi 11 LE nel codice MIUI, è molto probabile che diventi ufficiale come Xiaomi 11 LE 5G in Cina. Al momento, non siamo sicuri di cosa significhi LE. Probabilmente significa “Lite Edition”. Per chi non lo sapesse, il NE in 11 Lite 5G NE sta per “New Edition”.

Questo 11 Lite 5G NE è semplicemente un Mi 11 Lite 5G con lo Snapdragon 778G invece dello Snapdragon 780G. Da noi costa 349€ su Amazon (super sconto); la versione Lite standard invece, 297,99€.