Il classico metro è superato. Il telemetro laser, meglio se smart, è quello che serve adesso. Quello di Xiaomi poi è un vero e proprio spettacolo. La cosa più interessante è che adesso è anche in gran sconto: lo prendi ad appena 34€ circa da Amazon e godi anche di spedizioni super rapide e gratis. Attiva il coupon in pagina e completa l'ordine prima che la promo finisca: i codici attivabili sono pochissimi.

Xiaomi: uno spettacolo di telemetro smart a prezzo super

Un oggetto molto interessante sotto il profilo estetico, che ti incuriosisce immediatamente. Dopo il primo colpo d'occhio, ci si chiede immediatamente a cosa potrebbe servire quel prodotto tech così strano. Basta accenderlo però per realizzare che il display OLED è lì per semplificare il compito di questo gioiellino: misurare le distanze, anche lunghe, senza alcuna fatica.

Dopo una rapidissima calibrazione, basta puntarlo contro il punto che vuoi misurare per ottenere subito un risultato preciso. Puoi arrivare fino a ben 30 metri di distanza, senza doverti allontanare. Dotato di batteria integrata, questo gioiellino lo devi semplicemente ricaricare quando è scarico, non serve cambiare le pile, basta ricaricarla e ci vuole pochissimo.

Come anticipato, il telemetro di Xiaomi – realizzato in collaborazione con HOTO – è dotato di un cuore smart. Infatti, grazie all'applicazione dedicata, potrai tenere traccia delle misurazioni e non solo. Hai un sacco di funzionalità a disposizione: ad esempio, puoi realizzare una planimetria in pochissime mosse. Un'app che è tutta da scoprire.

Insomma, questo eccezionale prodotto è un nuovo modo di effettuare misurazioni e ora è anche più economico che mai su Amazon: spunta il coupon in pagina e prendilo a poco più di 34€ godendo anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis. Pochi pezzi ancora disponibili in offerta.

