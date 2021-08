L'eccellente zaino di Xiaomi torna su Amazon nella colorazione più bella e versatile: il nero. Richiestissimo, ora puoi portarlo a casa a 12€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: lo zaino torna su Amazon

Quando questo gioiellino torna disponibile, il sold out è quasi immediato. Realizzato con materiali di altissima qualità, e assolutamente impermeabile, è perfetto per l'università e per il lavoro.

Dotato di ampia tasca principale, puoi inserire un piccolo ultrabook oppure il tablet, ma anche libri, dispense e accessori. Sulla parte esterna c'è una seconda tasca con cerniera, dove posizionare oggetti più piccoli come auricolari, smartphone, chiavi, occhiali e non solo.

L'ultima chicca, sono le due tasche laterali senza cerniera: sono state studiate per poter accogliere una borraccia, una bottiglia d'acqua oppure l'ombrello. In questo modo, terrai ben separato qualsiasi liquido dai tuoi oggetti.

Super comodo da indossare, questo gioiellino è anche compatto e – quando non lo usi – puoi piegarlo e riporlo senza alcuno ingombro. Sebbene sia resistente, è abbastanza morbido.

Insomma, un prodotto eccellente, che adesso prendi a prezzo sensazionale da Amazon, ma solo se sarai abbastanza rapido da approfittare del rapidissimo ritorno in stock dello zaino di Xiaomi: completa l'ordine rapidamente, così da poterlo portare a casa a 12€ appena godendo anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis. Pochissimi pezzi disponibili.

