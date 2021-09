Xiaomi: il POTENTISSIMO compressore torna in sconto (36€)

L'apprezzatissimo compressore portatile di Xiaomi torna in gran sconto su eBay a prezzo super appetibile. Solo 36€ circa per un prodotto che è così valido da poter ricaricare persino lo pneumatico dell'auto. Funzionante attraverso batteria integrata – e dotato anche di torcia di emergenza – a questo prezzo è un affare.

Completa rapidamente l'ordine per fare il tuo affare: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “PITALONG21”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite. Sii veloce però: pochi pezzi a disposizione.

Xiaomi: eccellente compressore portatile in gran sconto sconto

Un oggetto super compatto, oltre che molto bello esteticamente. Il display retroilluminato, ti permette di tenere sempre sotto controllo ogni parametro, che puoi inoltre regolare attraverso i pulsanti rapidi di gestione.

Ricarichi la batteria e sei pronto: puoi sfruttarlo ovunque senza il vincolo di cavi. Lo colleghi al prodotto che vuoi gonfiare e in un attimo risolvi. La sua potenza è talmente elevata, da renderlo perfetto per gonfiare lo pneumatico dell'auto. Ovviamente, è perfetto anche per la bici, il pallone e qualsiasi altro oggetto abbia bisogno di essere gonfiato. Non solo: se sei al buio, puoi attivare la torcia, così da avere tutto sotto controllo.

Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare da eBay, accaparrati il potente compressore portatile di Xiaomi a prezzo speciale. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “PITALONG21” per averlo a 36€ circa con spedizioni assolutamente gratuite.