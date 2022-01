Xiaomi: il potentissimo compressore CROLLA a 35€, pochissimi pezzi

Il potente compressore portatile portatile di Xiaomi, super utile anche per gonfiare lo pneumatico dell’auto, adesso lo prendi a prezzo bassissimo da eBay. Bastano 35€ circa appena per approfittarne. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice “PIT10EUROFF2022”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma i pezzi disponibili pochissimi.

Xiaomi: eccellente compressore portatile in sconto pazzesco

Un prodotto super compatto, pensato per permetterti di averlo sempre con te, così da sfruttarlo in caso di emergenza. Infatti, puoi lasciarlo in macchina oppure tenerlo nello zaino mentre vai in bici: nessun problema.

La sua potenza ben si presta per permetterti di gonfiare lo pneumatico dell’auto, senza perdere tempo: il potente software regola in automatico la pressione da erogare. Inoltre, grazie all’ampio display – ed ai tasti integrati – puoi controllare ogni parametro in tempo reale.

Super semplice da usare, quindi, ma non solo. Infatti, la presenza di una torcia integrata ti permette la massima libertà di utilizzo anche al buio: potrai illuminare l’area dove effettuare la manutenzione, senza supporti esterni. Inoltre, vale la pena sottolineare che, la praticità di una batteria integrata, non ha eguali: niente cavi, niente vincoli di lunghezza. Questo potente compressore portatile di Xiaomi lo usi ovunque, senza remore.

Il momento di fare un ottimo affare su eBay è adesso: mettilo subito nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice “PIT10EUROFF2022”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.