Xiaomi ha messo a punto un compressore che è super compatto, ma allo stesso tempo super potente. Gonfi la ruota della macchina, della bici o sistema il pallone senza prese elettriche. Questo gioiellino funziona attraverso la batteria integrata ed ha una potenza assurda.

Stranamente, nonostante l'elevatissima richiesta del periodo, il dispositivo è tornato a bomba in sconto su Amazon a 32€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: assurdo compressore in sconto su Amazon

Un prodotto eccezionale, che di rivali praticamente non è ha. Infatti, il colosso cinese è stato in grado di mettere in un prodotto così compatto una potenza di 10 BAR: più che sufficiente per gonfiare lo pneumatico della tua auto, in caso di emergenza.

Il fatto di funzionare attraverso batteria integrata, rende il dispositivo utilizzabile ovunque e senza cavi. Anzi, integra anche una torcia: utilissima in caso di scarsa visibilità. Sul comodo display – e grazie ai tasti rapidi – potrai gestire le impostazioni e selezionare quelle più consone in base all'utilizzo che dovrai farne.

Tieni sempre il tuo dispositivo con te, pronto a riparare ogni situazione d'emergenza. In vacanza poi è perfetto: dall'auto alle bici, passando per la moto, il pallone e tutto quello che ti può servire in spiaggia!

Insomma, un vero e proprio concentrato di tecnologia, che ora prendi a prezzo super su Amazon perché stranamente il compressore di Xiaomi è tornato in sconto a 32€ appena con spedizioni rapide e gratis. Approfittane subito perché sono sicura che ben presto tornerà a prezzo intero!

