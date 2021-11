Xiaomi, il MOSTRO torna in sconto: 33€ per il compressore portatile

Il potente compressore portatile di Xiaomi, super richiesto per le sue caratteristiche, torna in sconto dopo un rapido sold out durante la recente promozione. Abbiamo scovato su eBay la possibilità di portarlo a casa a 33€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis. C’è solo un problema: la scorta è limitata. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “PIT10EUROFF”.

Xiaomi: potentissimo compressore portatile a prezzo super

Sai perché è super richiesto? Perché un dispositivo come questo – piccolino e funzionante attraverso batteria integrata – è in grado di gonfiare persino lo pneumatico dell’automobile. Questa caratteristica ti lascia ben immaginare che, praticamente, è utilizzabile in un sacco di altri contesti. Se riesce con le gomme dell’auto, non avrà problemi con oggetti meno impegnativi.

Super bello sotto il profilo estetico, il tubo si piega e blocca nel device e il risultato estetico è quasi quello di un lucchetto. Lascialo in auto o mettilo nello zaino quando prendi la bici o vai al mare: ingombra pochissimo. Dotato di pratico display LED e pulsanti per azioni rapide, puoi gestire ogni aspetto del compressore portatile di Xiaomi in un attimo. Quando è scarico, lo ricarichi – banalmente – come faresti con uno smartphone. Chicca finale: puoi usarlo anche al buio, senza alcun problema. Infatti, c’è una torcia LED alloggiata in modo che sia possibile illuminare la zona dove compiere le operazioni necessarie.

Insomma, un prodotto eccezionale, che siamo riusciti a scovare nuovamente a prezzo spettacolare. Devi essere veloce però perché le scorte sono limitate: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “PIT10EUROFF”. In questo modo, lo porti a casa da eBay a 33€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente gratuite.