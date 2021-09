Super richiesto, questo potente aspirapolvere – lo Xiaomi Deerma DX700 – puntualmente quando è in sconto su Amazon finisce in un baleno. Perché? Ti basti pensare al suo assurdo motore da 600W, al suo esclusivo design e alla praticità d'uso. Soprattutto, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Infatti, puoi portarlo a casa a 64,99€ appena. Come? Basta spuntare il coupon in pagina prima di completare l'ordine e potrai anche godere di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: potente aspirapolvere, prezzo assurdo su Amazon

Che si tratta di un prodotto diverso lo si intuisce già al colpo d'occhio. Il suo design è ben diverso da quello dei prodotti di concorrenza. Super leggero e maneggevole, quasi non si direbbe che il suo cuore pulsante è un potente motore aspirante da 600W. Nonostante l'assenza di logo, questo dispositivo è parte dell'ecosistema di prodotti del colosso cinese e lo si può rapidamente verificare attraverso una ricerca su Google.

Uno dei suoi vantaggi principali è quello di funzionare a cavo. Perché è un vantaggio, ti starai chiedendo. Semplicissimo: con un motore così prestante, non puoi rischiare che una batteria ti porti presto a cali di potenza. Questo gioiellino potrai usarlo per tutto il tempo che ti serve ed aspirerà allo stesso modo dal primo all'ultimo minuto di utilizzo.

Sfruttalo per eliminare polvere e sporcizia varia, ma non limitarti al mero pavimento. Infatti, basterà usare gli accessori in dotazione per raggiungere praticamente qualsiasi angolo della casa, anche le fessure più strette e difficili da pulire.

Insomma, il potente aspirapolvere Xiaomi Deerma DX700 è un prodotto tutto da scoprire e – dopo un rapido sold out – torna disponibile in sconto direttamente su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa velocemente l'ordine per averlo a 64,99€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

