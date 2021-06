Secondo quanto si apprende in rete, sembra che il prossimo smartphone della serie Xiaomi Mi CC si concentrerà su design e sul comparto fotografico.

Xiaomi Mi CC 2021: cosa sappiamo?

Si dice da tempo che Xiaomi lancerà a breve un nuovo smartphone facente parte della serie Mi CC di nuova generazione. Ma anche dopo diversi mesi, non abbiamo avuto nuove informazioni in merito. L'azienda di fatto, deve ancora presentare il nuovo dispositivo. Invece, al momento stiamo ancora ascoltando solo diversi rumor in merito. Detto questo, una nuova indiscrezione pare che stia facendo luce sul target di destinazione del prossimo telefono della serie Mi CC.

Secondo un post di DSP-Charles (noto blogger online) pubblicato su Weibo, il nuovo telefono della serie Xiaomi Mi CC sarà uno smartphone avente un design molto particolare con un'attenzione particolare sulle prestazioni della fotocamera. In altre parole, sarà simile al suo predecessore.

Inoltre, il tipster afferma che questo dispositivo competerà con prodotti di brand del calibro di OPPO (pensiamo al Reno6 Pro) e Vivo (X60 Pro, ad esempio). Inoltre, aggiunge che questo terminale sarà un Mi 11 Lite 5G migliorato sotto diversi punti di vista.

D'altra parte, Digital Chat Station suggerisce che il nuovo telefono della serie Mi CC ha il numero di modello K9D e ha recentemente ricevuto la certificazione radio cinese.

Dal momento che il telefono ha ora iniziato a ottenere le certificazioni, ci aspettiamo di saperne di più nei prossimi giorni. Come sempre, Xiaomi stessa dovrebbe iniziare a stuzzicare la fantasia degli utenti con il nuovo smartphone man mano che ci avviciniamo alla data di rilascio.

Cosa vi aspettate dal telefono della prossima serie Mi CC? Pensate che l'OEM cinese lo distribuirà al di fuori della Cina continentale? Probabilmente arriverà da noi con un moniker differente, ma al momento questa è soltanto una nostra speculazione.

