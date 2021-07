Questo dispenser di sapone di Xiaomi Deerma è il prodotto perfetto per aumentare l'igiene persino al momento di lavare le mani. Immagina: nessun contatto fisico con l'erogatore, bisogna solo avvicinare la mano e ci penseranno i due sensori ad infrarossi ad erogare la giusta quantità per lavare le mani. Non solo: se lo desideri, puoi anche usarlo per erogare del disinfettante.

Questa genialata, bella e ben realizzata, è appena sbarca su Amazon e ora la porti a casa a 21,99€ con spedizioni rapide e gratis.

Xiaom: il dispenser di sapone è su Amazon

Bello e smart, realizzato con materiali di qualità e presenza anche della certificazione IPX5, che ne garantisce la resistenza all'acqua.

Questo prodotto è perfetto per eseguire in totale sicurezza l'erogazione di sapone oppure di disinfettante: niente contatto fisico fra mani e dispositivo di erogazione. L'ideale, se ci pensi: se con le mani sporche tocchi la superficie, potresti contaminarla. In questo modo, grazie al doppio sensore infrarossi, basterà avvicinare le mani e in un 1,4 secondi riceverai la dose di detergente che ti serve.

Il suo funzionamento è garantito da due batterie stilo (AA) che durano fino a tre mesi prima di dover essere cambiate! Non solo: decidi se posizionarlo in piano su un mobile oppure se appenderlo al muro, ad esempio.

Insomma, questo dispenser di sapone smart Xiaomi Deerma è un gioiellino e il fatto che sia su Amazon ti permette di acquistarlo e riceverlo con spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Il prezzo? 21,99€ appena, pochissimo se rapportato alla concorrenza, considerando la qualità del prodotto.

Ti piacciono questi sconti e promozioni? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home