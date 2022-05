Xiaomi ha il rasoio PREMIUM perfetto per l'estate (16€)

Con questo interessante rasoio premium Enchen by Xiaomi, in pochi minuti completi la rasatura, ovunque tu sia. Nessun vincolo dei cavi, grazie alla batteria integrata ricaricabile e risultati impeccabili: le tre testine rotanti indipendenti fra loro, non tralasciano nemmeno un pelo.

Un dispositivo bello da vedere, ma anche super utile e interessante. Adesso da eBay puoi averlo a prezzo ridicolo. Infatti, approfittando dello speciale codice sconto del momento, lo porti a casa a 16€ circa appena. Come fare? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il coupon “MENO15EDAYS”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Xiaomi: ottimo rasoio premium in sconto

Un dispositivo realizzato da un brand che gravita all’interno dell’ecosistema di prodotti del colosso cinese e ne porta con sé l’incredibile equilibrio fra qualità e prezzo.

Bello esteticamente, è realizzato con estrema cura dei dettagli. Tramite il display integrato, verifichi lo stato della batteria e ti rendi subito conto se è scarica. Non dovrai preoccuparti nemmeno di questo però. Infatti, il sistema di protezione eviterà il funzionamento in caso di batteria troppo scarica, prevenendo il fastidioso effetto di “peli tirati”.

Dopo aver completato il ciclo di ricarica, tramite porta USB C, in pochi minuti puoi effettuare una rasatura completa del viso e basteranno pochi secondi per completare la pulizia del dispositivo, che in questo modo sarà sempre pronto all’uso.

Il rasoio premium, perfetto da portare in vacanza, te lo offre l’ecosistema di prodotti Xiaomi. Allo sconto golosissimo, ci pensa eBay: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “MENO15EDAYS”. Te l’accaparri a 16€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite. Sii veloce però: disponibilità limitata, a questo prezzo lo stanno scegliendo in moltissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.