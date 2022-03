Xiaomi ha fatto una soundbar da 430W ed è anche in sconto: una BESTIA

Xiaomi ha lanciato una soundbar che fa paura per quanto è potente. Arriva fino a 430W di potenza ed è anche dotto di subwoofer wireless da sistemare dove preferisci. Sottile, ma imponente: con 86 centimetri di lunghezza, si piazza bene sotto qualsiasi televisione, portando l'esperienza audio su un nuovo livello. Elegante e raffinato il design.

Connessione cablata oppure wireless tramite diverse fonti. In più, grazie alla funzionalità NFC puoi rapidamente mettere in comunicazione il dispositivo con lo smartphone e ascoltare la musica che ami di più. Grazie alla nuova promozione Amazon, puoi portare a casa questo concentrato di tecnologia a 219,99€ invece di 279,99€, ma solo per un periodo limitato: completa l'ordine al volo per approfittarne e godi di spedizioni rapide e gratuite.

Xiaomi: una soundbar potentissima con subwoofer wireless

Un prodotto di design, che ti farà innamorare dell'incredibile esperienza audio che potrà offrirti, complice la presenza del subwoofer wireless. Sentirai dei bassi potenti come mai prima d'ora. Perfetta per guarda un film, è anche l'ideale per intense sessione di gaming.

Collegala come preferisci: Bluetooth, cavo coassiale, ottico, USB, HDMI e non solo. Infatti, grazie alla presenza di chip NFC, puoi rapidamente abbinare il tuo smartphone e trasmettere – ad esempio – la musica che ami di più a volume altissimo.

Compatibile con il Dolby Audio e con il DTS Virtuale, dovrai solo scegliere il più adeguato fra i diversi scenari di utilizzo. A disposizione ci sono 7 modalità:

Notte: riduce i suoni bruschi e comprime la gamma audio;

AI Sound: identifica il suono e sceglie in automatico quale modalità utilizzare;

Standard;

Cinema;

Musica;

Gioco;

Notizie.

Insomma, quella di Xiaomi è una soundbar pazzesca. Potenza da 430W e subwoofer esterno per un audio impressionante e dei bassi potentissimi. Non perdere l'occasione di portarla a casa a prezzo bassissimo da Amazon: completa l'ordine al volo per averla a 219,99€ invece di 279,99€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.