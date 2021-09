Xiaomi ha iniziato a bloccare i suoi dispositivi in ​​alcune regioni del mondo, in linea con la sua recente politica di esportazione. Di fatto, il produttore cinese di smartphone ed elettronica di consumo sembra voler imporre la sua politica di esportazione che, di fatto, vieta l'uso dei suoi smartphone in alcune regioni del mondo.

Xiaomi: la politica delle esportazioni colpisce ancora

L'azienda sta ora impedendo in modo proattivo l'accesso ai suoi terminali che potrebbero essere stati trasferiti illegalmente in alcuni paesi. I paesi vietati sono i seguenti: Siria, Cuba, Iran, Sudan, Crimea e Corea del Nord, ma rivenditori non autorizzati hanno continuato a contrabbandare smartphone Xiaomi in questi territori per la vendita.

La politica di esportazione di Xiaomi vieta la vendita o l'esportazione dei suoi terminali in ​​regioni non approvate, sebbene i dispositivi possano comunque funzionare in determinate circostanze. L'OEM asiatico ha appena iniziato a far rispettare la politica impedendo l'attivazione di nuovi dispositivi all'interno di queste regioni non autorizzate.

Si ritiene che la mossa abbia interessato diversi utenti poiché sono molti possessori di telefoni Xiaomi in queste aree del mondo hanno notato il blocco del terminale acnhe dopo poche ore di utilizzo dalla prima accensione.

Gli utenti potrebbero ricevere una notifica che ribadisce che la politica del marchio non consente la vendita o la fornitura del suo prodotto nel territorio in questione, quindi la richiesta di attivazione verrà rifiutata. I clienti dovranno contattare il loro rivenditore per ulteriori informazioni in merito.

Non è chiaro se la politica riguarda i terminali di Xiaomi che sono già stati attivati ​​in un territorio approvato e vengono utilizzati in queste regioni. I rivenditori prosperano sulla loro capacità di fornire gadget funzionanti nelle giurisdizioni in cui il produttore deve ancora accedere per la prima volta. Come andrà a finire questa storia? Quali saranno i risvolti futuri?

