Xiaomi, genialata economica: bastano 5€ per il portafogli slim ANTIFURTO

Con questo portafogli slim parte dell’ecosistema Xiaomi non dovrai più temere che un malintenzionato possa accedere a denaro e dati sensibili, prelevandoli direttamente dalle tue tessere. Infatti, questo elegante accessorio integra la tecnologia di blocco RFID, che impedirà qualsiasi scansione non autorizzata di carte di credito e documenti in tessera rigida.

Essenzialmente, proteggerà qualsiasi carta che implementi un chip NFC: proprio quelle che siamo soliti utilizzare per pagare contact less nei negozi. Un oggetto di design, compatto, ma capiente: può anche ospitare alcune banconote. In totale, al suo interno puoi inserire da 7 a 9 carte e tenerle al sicuro. Attualmente, questo gioiellino è in sconto su Aliexpress a un prezzo imbarazzante: completa l’ordine adesso per prenderlo a 5€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis. Fai in fretta però si tratta di un’occasione a tempo limitato.

Quando è chiuso, con il pulsante di accesso rapido puoi aprire il vano delle tessere e prendere quella che ti serve. Quando invece sono al suo interno, alcun malintenzionato potrà avervi accesso senza la tua autorizzazione. In effetti la pratica è molto più semplice di quello che potresti pensare.

Basta una scansione con lo smartphone o con un POS mentre magari il tuo portafoglio è nella tasca posteriore dei pantaloni o nello zaino. Non te ne accorgi e mettono in atto un vero e proprio furto.

Con sistemi dotati di blocco RFID, come questo portafogli dell’ecosistema Xiaomi, potrai stare al sicuro in qualsiasi momento. Approfitta del mini prezzo assurdo del momento su Aliexpress e completa l’ordine al volo per prenderlo a 5€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite. Fai in fretta, si tratta di un’offerta a tempo limitatissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.