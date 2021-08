Mangiare sano, mangiare bene, mangiare con gusto. Il fritto realizzato con la friggitrice ad aria Xiaomi Bear non potrebbe essere più buono e saporito, oltre che leggero. La cosa più assurda è che adesso lo prendi a 35€ appena da eBay: un prezzo impressionante, che durerà pochissimo. Metti subito il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – inserisci il codice “PIT10EUROFF”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Xiaomi: fritto strepitoso, prezzo ridicolo su eBay

Un elettrodomestico che punta tantissimo sul design ed è pensato per essere semplicissimo da utilizzare. La tecnologia che permette di friggere ad aria, godendo di gusto pieno e cottura leggera, è impressionante. Infatti, il cibo cuoce a 360 gradi, diventando super croccante fuori e morbido all'interno.

Proprio questo metodo di cottura lo rende così speciale: le ricette che puoi realizzare sono tantissime e non solo: questa friggitrice ad aria di Xiaomi Bear puoi usarla in un sacco di modi. Ad esempio, le preparazioni dolci e salate con la sfoglia avranno un sapore incredibile e saranno cotte in pochissimo tempo. Infatti, all'interno dell'elettrodomestico, l'ambiente è più piccolo di quello di un normale forno: questo significa che il tuo dispositivo cuocerà i cibi in modo molto veloce.

Scegli il tuo programma preferito fra quelli a disposizione e metti in tavola cibi sempre perfettamente cotti: che si tratti di frittura sana o di altre ricette, questo gioiellino sarà il tuo nuovo migliore amico in cucina.

Completa ora l'ordine da eBay per portarlo a casa a 35€ appena: mettilo nel carrello e ricorda di inserire il codice sconto “PIT10EUROFF” prima di completare l'acquisto. Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma i pezzi disponibili ancora pochissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home