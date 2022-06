Xiaomi: friggitrice ad aria SMART in sconto pazzesco su Amazon

La friggitrice ad aria smart di Xiaomi è in sconto su Amazon ed è questo che la rende perfetta da scegliere adesso. Infatti, il prezzo di questo utilissimo elettrodomestico è in salita proprio con l’arrivo del caldo.

La praticità di ottenere pietanze sane e gustose – senza dover patire la pesantezza della frittura e il calore dei fornelli – non è da sottovalutare. Il gioiellino del colosso cinese poi ha dei vantaggi in più. Ancora, ti offre un ricettario con oltre 100 ricette ed è in grado di assolvere a diversi altri compiti, oltre alla preparazione di gustosi cibi. Infatti, ha la funzione di scongelamento, fermentazione, preparazione dello yogurt e persino essiccatore di carne e frutta.

Il suo cuore intelligente ti permette di collegare l’elettrodomestico allo smartphone e di gestirne ogni aspetto tramite applicazione. Inoltre, c’è un pratico display OLED con ghiera rotante: perfetto per la programmazione della cottura.

Adesso, questo gioiellino è in sconto a 83€ circa appena invece di 119,99€ ed è il momento di averla, prima che il prezzo non lieviti ulteriormente. Per approfittarne, completa l’ordine al volo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Friggitrice ad aria smart di Xiaomi: imperdibile

Sai qual è il segreto di questo genere di prodotti? Sai perché cuociono così bene, in così poco tempo, e senza appesantire? Semplice, grazie alla cottura a 360 gradi.

Nel suo ampio cestello, inserisci il cibo da preparare e poi – una volta avviato il programma di cottura – il calore sarà diffuso in modo uniforme ovunque e non solo sotto e sopra, come avviene in un forno tradizionale. Il risultato è un cibo più buono e cotto più velocemente.

Non limitarti a preparare patatine, carne e pesce: con questo elettrodomestico puoi realizzare molto di più: cuoci anche lievitati come dolci e focacce. Addirittura, io la utilizzo per i cornetti di pasta sfogliata e suono buonissimi.

Non scendere a compromessi con la qualità e scegli il top. Cucina in modo sano, gustoso, super veloce e senza sensi di colpa. L’eccellente friggitrice ad aria smart di Xiaomi, con i suoi controlli tramite applicazione, è un portento. Non perdere l’occasione di portare a casa questo concentrato di tecnologia per la cucina a prezzo super su Amazon: completa l’ordine adesso per accaparrartelo a 83,12€ invece di 119,99€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.