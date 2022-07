Xiaomi: friggitrice ad aria SMART in sconto, basta usare fornelli

L’eccezionale friggitrice ad aria smart di Xiaomi è in gran sconto su Amazon. Puoi portarla a casa a 75€ circa appena invece di oltre 119€. Lasciati conquistare dall’efficacia della cottura a 360 gradi: fritti più leggeri, lievitati cotti perfettamente, verdure, dolci e non solo. L’ideale per non accendere praticamente più i fornelli, combattendo il caldo estivo.

Il suo cuore intelligente, è perfetto per la gestione da smartphone la cottura delle tue ricette preferite. Dai sfogo alla fantasia, cucina ottimi cibi e scopri un modo tutto nuovo per preparare da mangiare. Il migliore elettrodomestico da usare d’estate è in gran sconto adesso: completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: la friggitrice ad aria smart è in sconto

Un elettrodomestico decisamente bello sotto il punto di vista estetico. Super semplice da utilizzare, è perfetto per realizzare i tuoi piatti preferiti senza sporcare i fornelli. Carne, pesce, lievitati, dolci, verdure, ortaggi e non solo: puoi preparare qualsiasi pietanza, non solo gustose fritture leggere.

La cottura a 360 gradi è perfetta per cuocere i cibi in modo uniforme e in molto meno tempo rispetto a un forno tradizionale. Il suo cuore intelligente ti permetterà di abbinare l’elettrodomestico alla connessione WiFi di casa e di gestirne ogni aspetto tramite apposita applicazione. Puoi programmare le cotture oppure farle partire mentre non sei in casa. Naturalmente, puoi gestire il prodotto anche tramite il display OLED integrato.

La friggitrice ad aria smart di Xiaomi è versatile, pratica, semplice da pulire e un validissimo aiuto in cucina. Non perdere l’occasione di portarla a casa a 75€ circa appena da Amazon. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

