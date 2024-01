Xiaomi: friggitrice ad aria smart GIGANTE a prezzo SCONCERTANTE (87€)

La nuova straordinaria friggitrice ad aria smart di Xiaomi, il modello gigante con cestello da ben 6 litri, puoi prenderlo in promozione a prezzo piccolissimo su eBay. Infatti, sfruttando lo speciale sconto aggiuntivo messo a disposizione dall’iconica piattaforma di e-commerce, puoi portarla a casa a 87€ circa appena. Per approfittarne, metti il prodotto nel carrello a – prima di completare il tuo ordine – applica il codice ” CASA24 “. La ricevi in modo veloce e gratuito, in una manciata di giorni.

Una volta provato questo elettrodomestico, diventa indispensabile. Infatti, la magia della cottura a 360 gradi ti permetterà di preparare i tuoi cibi preferiti in modo molto più rapido, rispetto all’utilizzo del classico forno elettrico. Puoi preparare di tutto, dalla carne al pesce, passando per lievitati, verdure, ortaggi e non solo: praticamente non avrai limiti.

Grazie al cuore intelligente di questo gioiellino, tramite l’applicazione per smartphone potrai gestirne ogni aspetto, anche mentre non sei in casa! Per esempio, potrai far partire la cottura quando non sei in casa: la cena sarà pronta appena arrivi!

Con un cestello così ampio, potrai cucinare – se necessario – una quantità di cibo più che sufficiente per tutta la famiglia.

