Xiaomi, friggitrice ad aria SMART a 67€: NON accenderai più forno e fornelli

Bellissima, intelligente e un’aiuto in cucina impressionante. La friggitrice ad aria smart di Xiaomi ce l’ho quindi so ben di cosa ti racconto. Un prodotto che, grazie alla cottura a 360 gradi, ti permette di preparare in pochissimo tempo qualsiasi ricetta. Carne, pesce, verdure, ortaggi, ma non solo: anche pizza, focaccia, dolci lievitati. Cuoce tutto in modo super uniforme e in pochi minuti.

Connessione a Internet tramite WiFi, puoi gestirla utilizzando l’applicazione per Android e iOS. Non solo ti permetterà di scoprire diverse ricette, avrai anche modo di programmare le cotture oppure di farle partire direttamente dallo smartphone, ovunque ti trovi! Normalmente ben più costosa, adesso è in promozione su eBay a un prezzo irripetibile: mettila subito nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “MAGGIO23EDAYS”. La porti a casa a 67€ circa appena e le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite in pochi giorni. Sii veloce: le scorte sono già quasi finite.

Dimentica la sbagliata convinzione generale, secondo la quale questi prodotti sono validi solo per cuocere le patatine. Io adesso accendo i fornelli praticamente solo se devo far bollire l’acqua per cuocere la pasta e poche altre cose. Per tute le altre preparazioni, faccio affidamento su questo prezioso alleato.

Il cuore smart di questo modello di Xiaomi è una marica in più da non sottovalutare. Infatti, mi permette di avere il pieno controllo delle cotture, facendole partire anche mentre non son in casa. Non c’è niente di meglio di arrivare a casa e sentire il profumo della cena pronta!

Non perdere la ghiotta occasione di portare a casa l’iconica friggitrice ad aria smart del colosso cinese a prezzo ridicolo da eBay adesso. Mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “MAGGIO23EDAYS”. Te l’accaparri a 67€ circa appena e le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.