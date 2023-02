Xiaomi FlipBuds Pro: look moderno e cancellazione attiva del rumore, oggi ad un prezzo super

Stai cercando degli auricolari in-ear comodi, con un’ottima qualità del suono e un prezzo accessibile? Oggi vogliamo consigliarti un prodotto che risponde perfettamente alle tue esigenze. L’ottima notizia è che oggi potrai acquistarlo con un piccolo risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Su Amazon è possibile acquistare gli acclamati auricolari Xiaomi FlipBuds Pro ad un prezzo interessante. Normalmente vengono proposti ad oltre 125€, ma oggi possono essere tuoi a 112,5€, grazie ad uno sconto del 10%.

Perché te li segnaliamo? I FlipBuds Pro rappresentano una novità assoluta per Xiaomi, che con questi auricolari ha rinnovato il suo normale linguaggio del design e rafforzato le già ottime performance per le quali erano noti i suoi auricolari in-ear. Insomma, un nuovo capitolo nella storia del brand cinese. Le specifiche sono tutte degne di nota.

Con un design elegante e sofisticato, questi auricolari in-ear vantano una finitura lucida grazie al rivestimento nano-NCVM. Le FlipBuds Pro sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC) che riduce il rumore fino a 40 dB, con tre livelli di riduzione in base all’ambiente circostante. La custodia è di colore nero, con il logo del brand sul retro e una luce LED per indicare lo stato di ricarica. La ricarica avviene tramite Type-C (con ricarica rapida) o wireless. Le FlipBuds Pro supportano i codec audio aptX Adaptive, AAC e SBC, e sono dotate di driver dinamici da 11 mm e di un chip audio Qualcomm QCC5151. Inoltre, sono dotate di Bluetooth 5.2 e di una modalità a bassa latenza per i giochi. La tecnologia Dual Device Intelligent Connection consente di passare facilmente da un dispositivo all’altro o di collegare due coppie di auricolari a un singolo dispositivo per condividere l’audio. Con una singola carica, le FlipBuds Pro possono funzionare per 7 ore e con la custodia l’autonomia sale a 28 ore.

Insomma, come avrai capito, non sono semplicemente degli auricolari (davvero) belli da vedere, ma sanno anche il fatto loro e rappresentano uno dei migliori prodotti in assoluto che tu possa trovare in questa fascia di prezzo. Grazie all’offerta di oggi potrai risparmiare subito circa 13€. Un ottimo prezzo per un prodotto pensato per chi non vuole rinunce. Non farti scappare i Xiaomi FlipBuds Pro in offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.