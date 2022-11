Xiaomi: emerge un brevetto di uno smartphone davvero interessante

In queste ore emerge in rete il brevetto di Xiaomi relativo ad un innovativo modulo fotografico motorizzato composto da una fotocamera pop-up. Vediamo insieme come funziona.

L’OEM cinese numero uno al mondo ha appena depositato un frizzante patent contestuale ad una tecnologia che andava in voga nel 2019 e che oggi sembra quasi anacronistica. Tuttavia, il concept realizzato dalla società cinese non è certo banale e anche se il meccanismo è un po’ obsoleto, in realtà permette di usufruire di chicche tecnologie mai viste prima. Infatti si può godere di una visione full screen del device e di features incredibili.

Xiaomi: come funziona il modulo pop-up di nuova generazione?

L’azienda ha appena ricevuto il lasciapassare per un nuovo patent pubblicato sull’ente per la certificazione asiatica intitolato “China Patent Publication Announcement of the State Intellectual Property Office”. Il numero del brevetto è CN217883600U e si parla di “un meccanismo mobile per fotocamera e apparecchiature elettriche“.

Arriviamo subito alla descrizione: dal sito apprendiamo che il fulcro del gadget è un meccanismo di movimento per telecamere che collega la trasmissione al modulo stesso. C’è un’estremità collegata, un collegamento e un’estremità di uscita. Grazie ad una guida ci si può spostare tra le posizioni mediante i vari ingressi e questo porta il modulo ad alzarsi e abbassarsi a seconda della posizione scelta. Si può usare la camera senza compromettere il pannello che risulta sempre lineare e performante. Inoltre non sembra essere costosa e l’interfaccia operativa è estremamente facile e semplice da utilizzare.

Ad ogni modo, è un progetto interessante che non sappiamo se vedrà mai la luce. Intanto vi segnaliamo un’offerta intrigante relativa ad un flagship del brand asiatico. Xiaomi 12 si trova in super sconto su Amazon a soli 599,90€ con spese di spedizione gratuite incluse. Fate presto prima che termini la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.