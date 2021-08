Dopo aver eliminato il marchio “Mi” dal recente MIX 4, Xiaomi ha confermato che tutti i prodotti in arrivo seguiranno lo stesso esempio.

Xiaomi: addio a Mi

I prodotti Xiaomi come case intelligenti, TV, laptop, smartwatch, scooter e robot abbandoneranno il marchio Mi in futuro.

Il “Mi” include, in genere, telefoni e ammiraglie di fascia media e premium, mentre il marchio Redmi include smartphone economici e di fascia media. Ed ora, dieci anni dopo aver lanciato il suo primo device Mi, l'azienda cinese è pronta a cambiare rotta.

Vale la pena ricordare che Xiaomi ha lanciato il suo primo smartphone Mi nel 2011 e le sue specifiche includevano un chipset Snapdragon S3, un display LCD da 4 pollici, 1 GB di RAM e Android 2.3 basato su MIUI.

Dopo questo esordio, la società ha lanciato un nuovo smartphone della sua serie Mi ogni anno, sebbene questi prodotti all'epoca fossero sola esclusiva per la Cina. Tuttavia, con l'arrivo nel 2013 di Hugo Barra, Xiaomi ha iniziato ad estendersi in altri mercati globali come Singapore e l'India, che hanno svolto un ruolo cruciale nel successo globale della compagnia. I primi prodotti Xiaomi lanciati al di fuori della Cina sono stati Mi 3 e Redmi 2 e, successivamente, Redmi è diventato il sub-brand dell'azienda, svolgendo un ruolo chiave nella strategia globale della casa.

Grazie a più prodotti in vari segmenti di prezzo e al declino di Huawei a causa delle sanzioni imposti dal governo degli Stati Uniti, Xiaomi è oggi arrivata quasi a detronizzare Apple e Samsung dalla leadership del mercato globale. Ciò potrebbe aver indotto il colosso cinese ad eliminare del tutto il brand Mi, nel tentativo di far affezionare gli utenti al nome dell'azienda. Ancora più importante, Xiaomi vende i suoi dispositivi in ​​Cina senza il “Mi” e, con molta probabilità, desidera allineare la sua strategia globale di denominazione dei prodotti.

Tirando le somme, da ora gli attuali marchi Mi, Redmi e POCO sotto Xiaomi diventeranno presto Xiaomi, Redmi e POCO.

