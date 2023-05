Xiaomi elettrodomestici SMART in piena svendita: 3 prodotti TOP a prezzo WOW

Con gli eBay edays, puoi fare eccellenti affari e portare a casa questi eccezionali elettrodomestici smart di Xiaomi a prezzo piccolissimo. Ne ho scelti 3 assolutamente imperdibili, che puoi portare a casa risparmiando un sacco utilizzando lo speciale codice sconto che ti segnalerò a breve. Dai subito un’occhiata e approfittane al volo: si tratta di promozioni a tempo limitatissimo.

La friggitrice ad aria smart, con la sua cottura a 360 gradi, ti permetterà di effettuare cotture sane e gustosissime in pochissimi minuti. Carne, pesce, patatine, verdure, ortaggi, ma anche lievitati, dolci, pane, focacce e non solo. Un prodotto pazzesco, che puoi gestire tramite l’apposita applicazione per Android e iOS, dalla quale puoi anche programmare le cotture o farle partire direttamente da remoto. Ad esempio: puoi avviare la preparazione della cena mentre non sei in casa e trovarla pronta quando rientri. Inoltre, dall’applicazione hai anche accesso a un sacco di ricette speciali! In promozione, puoi prenderla a 67€ circa appena invece di oltre 119€: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “MAGGIO23EDAYS”.

Il frullatore smart è un prodotto particolarissimo, che ti permetterà di tritare e sminuzzare di tutto, ma non solo. Infatti, avrai anche la possibilità di preparare gustosissimi frullati, zuppe e altre pietanze. Tramite la speciale applicazione per Android e iOS puoi gestirne praticamente qualsiasi aspetto e avere il pieno controllo tramite il tuo smartphone. Prendilo adesso in promozione a 74€ circa appena invece dei 149,99€ del prezzo di listino: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “MAGGIO23EDAYS”.

Per finire, uno dei più potenti aspirapolvere senza filo attualmente disponibili sul mercato. Un prodotto spettacolare, che si occuperà di eliminare peli, polvere, capelli e qualsiasi tipo di sporcizia dal pavimento, ma non solo: arriva agevolmente in qualsiasi angolo, superficie e fessura. Inoltre, puoi agevolmente utilizzarlo anche per tenere in ordine l’auto. La batteria può essere estratta e sostituita quando vuoi: un vantaggio da non sottovalutare per non sarà lui a determinare la vita del tuo elettrodomestico! Semplicissima la manutenzione, incredibilmente efficace la pulizia! Prendilo in sconto a 138€ circa appena invece di 249,99€ del prezzo di listino: mettilo adesso nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “MAGGIO23EDAYS”.



Visto che eccezionali elettrodomestici smart di Xiaomi puoi portare a casa a prezzo piccolissimo grazie alle promozioni eBay del momento? Scegli rapidamente, applica i codici e fai eccezionali affari! Sii rapido però, si tratta di occasioni a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.