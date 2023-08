Xiaomi Electric Scooter 4 Go: MEGA novità, già in sconto su Amazon (299€)

Sei stanco del traffico cittadino e cerchi un modo alternativo, divertente ed ecologico per spostarti? La risposta è certamente il nuovissimo Xiaomi Electric Scooter 4 Go, ora disponibile su Amazon e anche in gran sconto. Completa al volo l’ordine per accaparrarti la novità a 299€ appena con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Il design di questo monopattino elettrico è elegante e minimalista, con un telaio in acciaio di grado automobilistico che garantisce robustezza e leggerezza. Il colore bianco e arancione aggiunge un tocco di stile, rendendolo un veicolo accattivante.

La sicurezza è una priorità e questo scooter non fa eccezione. Dotato di indicatori di direzione integrati, permette di segnalare le tue intenzioni agli altri veicoli e pedoni. Il sistema di doppia frenata, con freno a tamburo sulla ruota posteriore e sistema E ABS sulla ruota anteriore, assicura una frenata sicura e controllata.

Lo scooter si connette all’App Xiaomi Home tramite Bluetooth, permettendoti di controllare la velocità e la carica rimanente in tempo reale. Il sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS) aumenta l’efficienza energetica, recuperando l’energia cinetica durante la frenata.

Gli pneumatici da 8.1 pollici solidi a nido d’ape sono resistenti e non necessitano di manutenzione. La leggerezza del veicolo, pesante solo 13,65 chilogrammi, lo rende facilmente trasportabile.

Xiaomi Electric Scooter 4 Go è attualmente disponibile su Amazon, pur essendo appena stato lanciato: è addirittura in sconto. Non perdere l’occasione di acquistare questo fantastico prodotto, che rappresenta un’innovazione nel mondo della mobilità urbana. Completa al volo l’ordine per averlo a 299€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità residua è limitata.

