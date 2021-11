Xiaomi: ecco quali sono i nuovi telefoni in arrivo

In queste ore sono emerse online le specifiche tecniche dei nuovi smartphone di casa Xiaomi; sappiamo che stanno arrivando nuovi flaship killer con Snapdragon 870.

Xiaomi Redmi: stanno arrivando le ammiraglie low-cost

Rapporti recenti hanno rivelato che Xiaomi lancerà presto due telefoni con Snapdragon 870 in Cina. Il primo avrà il marchio Xiaomi mentre l'altro potrebbe essere un dispositivo Redmi. Un affidabile leaker cinese ha condiviso i dettagli chiave di entrambi i terminali.

La perdita rivela che lo smartphone con alimentazione Snapdragon 870 della casa madre sarà dotato di un display OLED da 6,7 ​​pollici con bordi curvi. Sebbene la sua risoluzione non sia nota, dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sarà dotato di una batteria da 5.000 mAh e questa sarà abbinata alla ricarica rapida da 67 W e alla ricarica wireless da 33 W.

Per la fotografia, sarà caratterizzato da una main camera da 108 megapixel o da 50 megapixel e presenterà una snapper selfie da 20 megapixel. Offrirà altre funzionalità come gli altoparlanti Harmon Kardon e un motore dell'asse X.

D'altra parte, il telefono Snapdragon 870 di Redmi presenterà un pannello OLED piatto da 6,6 pollici fornito da Samsung. Sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh, due altoparlanti alimentati da JBL e un motore dell'asse X. Il leaker non ha condiviso i nomi commerciali finali di entrambi i device.

Nelle notizie correlate, un gadget Xiaomi con numero di modello 2112123AC è stato certificato dall'autorità 3C della Cina. La certificazione ha rivelato che si tratta di un prodotto predisposto per il 5G, che potrebbe essere spedito con un caricabatterie rapido da 67 W. Non è ancora stato confermato se debutterà nel mercato cinese o in quello internazionale; ne sapremo di più a breve.