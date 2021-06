Il tritatutto di Xiaomi Deerma, funzionante a batteria integrata, ora costa 9,79€ su Amazon e questo è folle, semplicemente. Io l'ho comprato a a 18€ ed ero convinta di aver fatto l'affare del secolo, anche perché di solito ne costa 24€. In effetti, non mi pento dell'acquisto, anzi: non ne è pentita la suocera, alla quale l'ho regalato.

Ora però è stato il mio turno: a questo prezzo, a meno di una pizza, non potevo certo lasciar correre e non togliermi finalmente il desiderio di averne uno. Io l'ho comprato immediatamente e tu? Ricordati: spunta il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello e inserisci il codice sconto HHRCI3IB prima di pagare. Le spedizioni? Rapide e gratis: te l'ho detto, è un affare assurdo.

Xiaomi: tritatutto in sconto bomba

Il 60% in meno su un prodotto che adorerai. Attenzione: non è robot da cucina, utilissimo e ingombrantissimo. Questo è un prodotto speciale: compatto e super potente. Uno spettacolo per tritare, sminuzzare e polverizzare quelle erbe, quegli ortaggi, quella frutta secca – e anche quel cioccolato, perché no – che alla fine devi torturare con il coltello, ottenendo risultati discutibili.

Invece, con lui – che funziona attraverso potente batteria integrata – avrai tutta la potenza che serve, quando necessario, e senza il vincolo di cavi vari. Non solo lo ricarichi solo quando serve, ma lo fai attraverso cavo USB C: puoi usare addirittura un power bank, che spettacolo!

Lo avevo adocchiato da tempo, proprio perché volevo sostituire il classico tritatutto manuale. Volevo qualcosa che offrisse ottimi risultati, ma costasse poco: dopo che il primo, pagato di più, l'ho dovuto (dovuto!) regalare, questa volta ne ho approfittato al volo.

E tu? Ti lasci scappare lo sconto del 60% oppure ne approfitti me? Spunta il coupon in pagina, metti subito il tuo nuovo tritatutto di Xiaomi Deerma nel carrello e – prima di pagare – sfodera il codice sconto HHRCI3IB. Fai il tuo affare: con 9,79€ e le spedizioni rapide e gratis, si può chiedere di più? Ti piacciono queste chicche? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

