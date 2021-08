Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 e RedmiBook Pro 2021 stanno ottenendo ora delle nuove varianti; si chiameranno “Enhanced Edition” e disporranno di processori aggiornati e rinnovati.

Xiaomi e Redmi PC: cosa cambia con le nuove versioni?

All'inizio di quest'anno, Xiaomi ha lanciato il Mi Notebook Pro 2021 in Cina. Allo stesso modo, il sub brand dell'azienda ha rilasciato il RedmiBook Pro 2021 nel suo paese d'origine. Mesi dopo, questi laptop sono stati aggiornati con nuovi processori e la compagnia ora li chiama “Enhanced Edition“.

I portatili presentano lo stesso identico set di specifiche dei modelli originali; sono inoltre disponibili in due diverse dimensioni (14 pollici, 15,6 pollici), proprio come le varianti precedenti.

L'unica differenza tra la standard e la “Enhanced Edition” riguarda i processori sotto la scocca. A parte questo, le nuove iterazioni hanno il medesimo costo del modello precedente.

Parlando della differenza, i nuovi PC sono dotati di SoC Intel Core i5-11320H e Core i7-11390H invece dei chipset Intel Core i5-11300H e Core i7-11370H presenti all'interno dei laptop precedentemente lanciati.

I nuovi portatili Xiaomi saranno venduti al dettaglio ai seguenti prezzi in Cina.

Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2021 Enhanced Edition

i5-11320H, 16 GB + 512 GB – ¥ 5.299 ($ ​​815);

i5-11320H, 16 GB + 512 GB, MX450 – ¥ 5.999 ($ ​​923);

i7-11390H, 16 GB + 512 GB, MX450 – ¥ 6.999 ($ ​​1.076).

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 Enhanced Edition

i5-11320H, 16 GB + 512 GB – 6.499 ($ ​​1.000);

i5-11320H, 16 GB + 512 GB, MX450 – ¥ 6.999 ($ ​​1.077);

i7-11390H, 16 GB + 512 GB, MX450 – 7,999 ($ ​​1.230).

RedmiBook Pro 14 2021 Enhanced Edition

i5-11320H, 16 GB + 512 GB – ¥ 4.699 ($ ​​723);

i5-11320H, 16 GB + 512 GB, MX450 – 5.299 ($ ​​815);

i7-11390H, 16 GB + 512 GB, MX450 – ¥ 5.999 ($ ​​923).

RedmiBook Pro 15 2021 Enhanced Edition

i5-11320H, 16 GB + 512 GB – ¥ 4.999 ($ ​​769);

i5-11320H, 16 GB + 512 GB, MX450 – ¥ 5.499 ($ ​​846);

i7-11390H, 16 GB + 512 GB, MX450 – 6.299 ($ ​​969).

Tutti i modelli di laptop sopra elencati sono già disponibili per il preordine in Cina. Sfortunatamente, non pensiamo che possano arrivare nei Paesi internazionali; ci piacerebbe vederli anche da noi, ma non è questo il momento… almeno per ora.

