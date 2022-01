Xiaomi e le sue MAGIE: 32€ per la smart TV Android

Xiaomi è sempre pronta a tirare fuori dal cilindro soluzioni economiche a qualsiasi problema tech. Ad esempio, complici le promozioni eBay del momento, chiunque ha la possibilità di portare a casa un super sistema con Android TV a prezzo ridicolo. Si tratta del celeberrimo Mi TV Stick, che puoi prendere a 32€ circa appena e con spedizioni gratis. Rendi subito super smart la vecchia televisione e non solo: puoi sfruttare anche un monitor!

Per approfittarne, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “PIT10EUROFF2022”. Sii rapido però: pochi pezzi disponibili.

Xiaomi: basta poco ed è subito smart TV Android

Una chiavetta, dall'aspetto innocuo, che in realtà è un concentrato di tecnologia pazzesco. La colleghi tramite porta HDMI e – con l'ausilio del telecomando – in un attimo completi la configurazione.

Ti si aprirà un panorama di possibilità che non credevi possibile con un investimento così basso. Scarichi applicazioni, giochi, navighi su Internet. Soprattutto, hai tutte le tue piattaforme di streaming audio e video a disposizione: Netflix, Prime Video, DAZN, Discovery+, Spotify e non solo. C'è proprio tutto!

Inoltre, il telecomando in dotazione include una chicca – che personalmente uso spessissimo: premi un pulsante e comunichi con l'assistente vocale di Google, grazie al microfono integrato. Puoi chiedergli qualsiasi cosa, dalla gestione della TV, alla casa smart alle informazioni.

Basta veramente poco per rivoluzionare la tua vecchia televisione, portandola a nuova vita. Soprattutto adesso, che Xiaomi Mi TV Stick con Android TV è in sconto pazzesco su eBay: mettila nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “PIT10EUROFF2022”. In questo modo, te la assicuri a 32€ circa appena e godi anche di spedizioni rapide e gratis. Sii velocissimo: le scorte, complice il prezzo bassissimo, sono super limitate.