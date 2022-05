Xiaomi e Amazon, NOVITÀ in promo: TV F2 Series con Fire TV integrata

Da Amazon e Xiaomi, una novità graditissima. Finalmente disponibile, e in promozione, la nuova linea di televisori TV F2 Series con Fire TV integrata. Si tratta della prima in assoluto ad arrivare in Italia. Ottimi pannelli, con un cuore che non potrebbe essere più smart, grazie al celeberrimo sistema di intrattenimento multimediale.

Tre tagli di dimensioni diversi per il display, un telecomando avanzato e un prezzo decisamente interessante, complici le promozioni attualmente attive su Amazon e mi.com. Pannelli 4K, ottima visibilità, connettività avanzata e un design super moderno e ricco.

La soluzione ideale per portare a casa un prodotto di ultima generazione, naturalmente compatibile con il nuovo digitale terrestre, e con tutto il meglio che i sistemi Fire TV possono offrire per l’intrattenimento. Senza trascurare la presenza del supporto all’assistente vocale Alexa, richiamabile premendo un pulsante sul telecomando: perfetto per chiedere informazioni oppure gestire la casa smart, semplicemente usando la voce.

A prescindere dalla taglia scelta per il display, tutti i pannelli supportano la risoluzione 4K, l’HDR 10 e anche la tecnologia WCG per una visione super brillante. Ancora, gli schermi sono ottimizzati anche per il gaming, al quale è dedicata una modalità specifica.

Approfittando del momento del lancio, su mi.com e su Amazon è possibile risparmiare un bel po’ sull’acquisto dei nuovi Xiaomi TV F2 Series con Fire TV integrata:

Tutti i modelli sono disponibili con spedizioni immediata. Acquistando da Amazon, i clienti Prime beneficiano di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.