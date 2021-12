Xiaomi diventerà l'azienda NUMERO UNO in tre anni

L'OEM cinese ha tenuto un enorme evento di lancio all'inizio di ieri in cui ha presentato numerosi nuovi prodotti del marchio, tra cui la gamma di smartphone Xiaomi 12, la MIUI 13, il Watch S1 e molti altri. Ma i prodotti non sono stati l'unica cosa rivelata in questa conferenza poiché il CEO e fondatore del brand, Lei Jun, è salito sul palco per annunciare i piani futuri dell'azienda.

Cosa aspettarci da Xiaomi nei prossimi tre anni?

All'inizio di quest'anno, l'azienda ha brevemente superato Apple nel volume totale delle spedizioni globali, diventando per un po' il secondo produttore mondiale di smartphone. Ora, il CEO ha annunciato che la compagnia intende affrontare i leader globali nel settore degli smartphone e diventare il marchio di telefonia numero uno nei prossimi tre anni.

Una dichiarazione simile è stata fatta all'inizio di novembre da Lu Weibning, Senior VP di Xiaomi Group China e GM di Redmi, che ha postato ciò su Weibo chiarendo gli obiettivi del marchio per il prossimo futuro. Lu Weibing ha spiegato che il fondatore di Xiaomi aveva proposto l'obiettivo delle vendite n. 1 di smartphone Xiaomi nel mondo entro il 2024. E per raggiungere questo obiettivo, la società si concentrerà innanzitutto sull'aumento delle vendite nel mercato cinese.

Poiché il 70% delle vendite di smartphone in Cina avviene attraverso negozi fisici, prevede di aumentare i propri punti vendita fisici a 30.000 nei prossimi tre anni. Ha anche affermato che poiché Xiaomi intende diventare il re delle vendite di smartphone a livello globale, non si rivolgerà specificamente a nessun singolo marchio (Apple) e si concentrerà sulla realizzazione di prodotti in grado di competere con tutti i migliori brand.

L'annuncio del fondatore di Xiaomi, Lei Jun, ha anche sollevato alcune domande su come intendono raggiungere il dominio globale nel mercato degli smartphone. Di recente, la compagnia asiatica si è costantemente classificata al 3° posto, seguendo da vicino Apple. Tuttavia, Samsung ha ancora un notevole vantaggio sui due rivali.

Solo il tempo dirà se Xiaomi potrà superare questa sfida.