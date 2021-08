Un deumidificatore compatto di Deerma by Xiaomi. Un prodotto di nicchia, incredibilmente utile e facile da usare: lo piazzi letteralmente ovunque. In una stanza, ma anche all'interno di un armadio: non serve corrente elettrica per usarlo. Questo gioiellino di design lo prendi a 18€ circa da Amazon adesso: le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: deumidificatore compatto in gran sconto

Un elegante forma tubolare. Un guscio con all'interno una serie di speciali perle, pronte a catturare tutta l'umidità in eccesso presente nell'ambiente dove lo avrai sistemato. Naturalmente, a un certo punto le perle saranno sature di acqua. Che si fa? Si rigenerano!

Come? In modo semplicissimo: collega alla corrente (serve solo in questo caso) il dispositivo e questo verrà rigenerato in automatico. Ti accorgi che c'è bisogno di farlo perché le perle diventano gialle. Quanto invece è pronto per l'uso sono semplicemente verdi: a questo punto, puoi ricominciare.

Insomma, un piccolo concentrato di tecnologia, che ti libera dell'umidità in eccesso e costa anche pochissimo adesso. Il tuo deumidificatore di Deerma by Xiaomi lo prendi adesso in gran sconto su Amazon. Completa l'ordine al volo per averlo ad appena 18€ e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: l'offerta è a tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home