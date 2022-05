Xiaomi dei DESIDERI: 5 gadget top a meno di 20€, spediti gratis

Prenditi una pausa da tutto e concediti uno sfizio tech. Al prezzo ci pensano Xiaomi e eBay. Ho selezionato 5 interessanti prodotti a meno di 20€ e con spedizioni assolutamente gratuita. Dai un’occhiata alla mia selezione e scegli quello che preferisci: a questo prezzo è un vero e proprio affare.

Xiaomi: 5 gadget utilissimi a meno di 20€

Una selezione corta, ma ben mirata. Tutti prodotti interessanti, oltre che particolarmente utili. Pronto? Eccoli tutti:

Numero 1: una presa smart per rendere intelligente qualsiasi cosa non lo sia nativamente. Dalla macchina del caffè alla piantana vintage: qualsiasi cosa potrai accenderla e spegnerla, oltre che programmarla, direttamente con lo smartphone. La prendi a 17,39€.

Numero 2: un ottimo ripetitore di segnale, per risolvere finalmente il problema del WiFi instabile e poco potente. Abbina questo gioiellino al tuo router, posizionalo dove la connessione non rende come vorresti, e vedrai subito eccezionali risultati. Navighi da dispositivi mobili e PC con la fluidità che desideravi. Lo prendi a 14,99€.

Numero 3: un eccezionale termometro igrometro smart di precisione, dotato di connessione Bluetooth e possibilità di lettura dei dati dall’ampio display oppure direttamente dall’applicazione per smartphone. Compatto, preciso e di design, lo prendi a 11,20€ appena.

Numero 4: uno spettacolo di speaker wireless portatile, dotato di Bluetooth 5.0 e con un design compatto, perfetto da portare in giro durante un’escursione o per ascoltare musica durante una cena in giardino. Se arriva una telefonata, nessun problema: grazie al microfono integrato, puoi usarlo come una ero e proprio sistema di vivavoce. Lo porti a casa a 19,99€.

Numero 5: gli eccezionali auricolari TWS Xiaomi Redmi AirdoDots 2. Compatti, eleganti e super pratici: dotati di design in ear sono comodissimi tanto per lo sport quanto per ascoltare musica in relax oppure per parlare al telefono mantenendo le mani libere. Ottima l’autonomia energetica e super interessante il prezzo: te li accaparri a 14,50€ appena.

Visto che prodotti tech interessanti? Sono tutti targati Xiaomi e li porti a casa a prezzo pazzesco da eBay adesso. Bastano meno di 20€ per ognuno e le spedizioni sono assolutamente gratuite.