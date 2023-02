Xiaomi degli SFIZI TECH a (molto) meno di 20€: 3 gadget imperdibili

Sembra assurdo spendere così poco per questi eccezionali gadget Xiaomi. Eppure, si tratta di sfizi tech che puoi toglierti a cuor leggero perché costano tutti meno di 20€ su eBay adesso. Merito delle promozioni a tempo limitato. Le spedizioni sono gratis, ma per poter fare i tuoi affari dovrai essere super veloce.

Lo straordinario Mi Band 4C è un activity tracker perfetto come alleato per il quotidiano. Ti aiuta a gestire le notifiche in arrivo sullo smartphone, controlla il tuo battito cardiaco ed è il perfetto personal trainer. Mentre ti alleni, si occupa lui di tenere traccia dei tuoi risultati. Prendilo in gran sconto a 15,99€ appena.

Il potente e compatto speaker audio wireless Mi Portable è un elegante concentrato di tecnologia, facile da portare in giro. Collegalo in Bluetooth a smartphone, tablet, PC, TV e altre fonti audio compatibili: potrai godere di una eccezionale esperienza audio, ovunque tu sia. Infatti, grazie alla presenza di batteria integrata ricaricabile, potrai sfruttarne il potenziale dove vuoi, senza alcun vincolo dei cavi. Prendilo in promozione a 18,89€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “CASA23”.

In ultimo, ma non per importanza, l’eccellente ripetitore WiFi a doppia antenna, che è pronto a dare un potente boost al segnale wireless di casa o dell’ufficio. Posizionalo dove noti un calo di potenza della tua connessione senza fili, ci penserà lui a permettere al segnale di “rimbalzare” diventando più forte e raggiungendo punti dove prima sembrava impossibile avere a disposizione la rete WiFi. La tecnologia di rete a lungo raggio (2,4Ghz) lo rende il dispositivo perfetto da usare per collegare simultaneamente molti dispositivi della casa smart. Prendilo in sconto a 15,90€ appena.

Visto che bellissime occasioni tech Xiaomi ci sono se eBay a molto meno di 20€? Approfitta delle occasioni del momento per fare ottimi affari. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità dei prodotti è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.