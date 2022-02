Xiaomi cresce anche in Italia e arriva al secondo posto

L'OEM cinese leader al mondo per telefonia e dispositivi IoT ha consolidato ulteriormente il suo ruolo e la sua posizione nel nostro paese grazie alle incredibili vendite che le hanno permesso di raggiungere il secondo posto nel podio della classifica dei top vendor per smartphone spediti nel 2021. Xiaomi continua quindi, la sua scalata al successo in Italia. A ribadire questo rapporto ci pensa Canalys, grazie ad una quota di mercato pari al 25% e una crescita annua del 34%.

Xiaomi: vendite da record in Italia

In merito agli ottimi risultati registrati dall'azienda, Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia, ha così ribadito:

Ancora una volta i nostri Xiaomi Fan italiani ci hanno premiato. In quasi 4 anni ci hanno permesso di fare una grande scalata e ottenere successi fantastici. Ne è la prova il secondo posto in Italia per smartphone spediti nell’anno che si è appena chiuso, e la crescita che viviamo giorno dopo giorno. In un 2021 sfidante per tutti i player del settore abbiamo ottenuto un risultato grandioso. Infatti, tra i ‘big three’ siamo gli unici ad aver ottenuto una crescita in termini di spedizioni. Anche quest’anno continueremo a lavorare con la stessa passione e determinazione per assicurarci di portare sul mercato i migliori prodotti a prezzi accessibili.

Nelle notizie correlate invece, sappiamo che la compagnia ha presentato i suoi ultimi flagship della line-up Xiaomi 12 in Cina. In Italia e in Europa l'aziendasvelerà le sue ultime proposte nelle prossime settimane, probabilmente nel mese di marzo. Dovremmo vedere il 12X, il 12 standard e il 12 Pro. Avranno dei prezzi competitivi nonostante le prestazioni da super top di gamma. Restate connessi con noi.