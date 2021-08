Questo gioiellino di Xiaomi è perfetto per migliorare il WiFi di casa: diventa subito molto più stabile e veloce, anche in abitazioni grandi. Una genialata, che ora prendi ad appena 13€ da Amazon, con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Xiaomi: un gioiellino un WiFi più potente

Bello esteticamente, le due antenne in bella vista sono un chiaro segnale di quanto utile può essere questo gioiellino. Infatti, basterà un attimo per configurarlo – attaccandolo al router WiFi di casa – per iniziare a godere subito di connessione più stabile e potente.

Potrai fare tutto attraverso l'applicazione dedicata, devi solo scegliere il punto migliore dove posizionarlo: più o meno dove la rete inizia a diventare instabile e poco affidabile. Ecco, lì sarà perfetto: il dispositivo farà da vero e proprio ponte per il segnale, che rimbalzerà e arriverà a piena potenza molto più lontano.

Il suo cuore smart, che gestisci tramite l'apposita applicazione, ti garantirà il pieno controllo del device, anche a distanza. Con un prezzo così basso, questo gioiellino si rivelerà perfetto anche per case di grandi dimensioni: potrai, ad esempio, comprarne un paio da posizionare nei punti dove la copertura diventa instabile.

Insomma, con Xiaomi hai la certezza di sistemare la rete WiFi di casa (ma anche dell'ufficio) spendendo pochissimo. Completa adesso l'ordine da Amazon e portalo a casa a prezzo ridicolo: 13€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

