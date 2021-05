Il tuo nuovo migliore amico, al momento di pulire casa, lo trovi su eBay a prezzo spettacolare: 75€ per l'elegantissimo aspirapolvere Shunzao L1, parte dell'ecosistema di prodotti Xiaomi. Non è ovviamente il suo prezzo standard, si tratta di un'offerta assurda, che puoi attivare solo mettendo il prodotto nel carrello e inserendo il codice sconto “PIT10EUROFF” prima di pagare. Le spedizioni sono assolutamente gratuite: il prodotto sarà a casa tua in pochissimi giorni.

Xiaomi: un gioiellino di aspirapolvere a prezzo bassissimo

Va bene, non ci girerò intorno, questo è l'ennesimo acquisto compulsivo che ho fatto solo due o tre settimane fa. Solo che io l'ho pagato di più, sebbene avessi un codice sconto. L'ho preso per regalarlo, ma prima ho avuto modo di testarlo e – da possessore di aspirapolvere da 300€ (all'epoca dell'acquisto) – sono rimasta super sorpresa: non solo aspira, ma funziona benissimo ed ha anche due livelli di potenza. Non solo: ho amato il fatto di avere la testa della scopa super snodabile, perfetta per arrivare agli angoli senza che tu debba rischiare il tunnel carpale.

Inoltre, in dotazione sono arrivati due accessori utilissimi: un bocchettone stretto, per usarlo negli spazi più angusti (anche in auto) e una scopa più piccola, perfetta per i tessuti. Oltre a questo, a rendermi super fiera dell'acquisto è stato anche il design ed i materiali di costruzione: è super premium ed elegante, ha fatto la sua figura.

La batteria, dopo qualche ciclo di ricarica, alla fine si assesta sui 25/30 minuti di autonomia energetica con la massima potenza, di più al minimo. In media con la concorrenza. L'unico neo, perché nessun prodotto è perfetto, è il serbatoio della polvere: non è dei più grandi. La scelta è stata fatta per mantenere la compattezza del prodotto, ma i produttori si sono fatti perdonare offrendo un sistema di apertura e svuotamento super semplice: basta un click, cade tutta la sporcizia, e puoi ricominciare.

Per la ricarica, quando non lo sta usando puoi sfruttare l'inserimento del cavo direttamente nell'aspirapolvere. Se lo desideri, in confezione c'è una comodissima base magnetica, che ti consentirà di lascialo al muro, così da averlo sempre a portata di mano.

Insomma, io di questo Shunzao L1 mi sono innamorata dalle foto e sospettavo ci fosse lo zampino di Xiaomi: mi è bastato un giro su Google per averne la conferma. Per questa ragione, oggi che è in sconto a un prezzo mai visto, ho deciso di raccontartelo: tutti meritano un buon aspirapolvere senza fili, che non costi una fortuna. Non so quanto dureranno le scorte in promozione, se vuoi accaparrartelo, devi:

collegarti all'inserzione presente su eBay;

mettere il prodotto nel carrello;

inserire il codice sconto “PIT10EUROFF”;

“PIT10EUROFF”; completare il prima possibile il pagamento: prima concludi l'ordine, prima il prodotto ti sarà spedito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

