Xiaomi Mi TV Stick è un portento: un piccola chiavetta, che colleghi all'ingresso HDMI della tua TV e la trasformi grazie al sistema operativo Android TV. Contenuti on demand, applicazioni, giochi, navigazione su Internet e non solo: c'è anche un telecomando avanzato con a bordo l'assistente vocale di Google.

Un vero e proprio gioiellino che porti a casa a 35€ circa da eBay, ma solo se sarai velocissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima id pagare – inserisci il codice sconto “PIT10PERTE”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, direttamente dall'Italia. Sii veloce però: scorte in rapido esaurimento.

Xiaomi: basta poco per far decollare la TV

Un dispositivo così compatto, che non penseresti a un potenziale così ampio. Invece, ti basterà collegarlo alla televisione per scoprire quello che ti può offrire. Android TV, in versione originale, con un sacco di possibilità.

Ad esempio, potrai guardare on demand tutti i tuoi contenuti preferiti, direttamente dalle piattaforme più note alle quali sei abbonato (Netflix, Disney+, Prime Video e moltissimi altri). Tutto qui? Certo che no. Questo gioiellino è perfetto per videogiocare o scaricare applicazioni direttamente dal Google Play Store. Inoltre, se vuoi, puoi anche navigare su Internet.

Con il telecomando smart, gestisci tutto in modo rapido e – premendo il pulsante apposito – puoi interagire con l'assistente smart di Google. Chiedigli informazioni oppure di gestire la casa smart, semplicemente utilizzando la voce.

Insomma, basta pochissimo per trasformare la tua televisione in una vera e propria smart TV. Accaparrati adesso Xiaomi Mi TV Stick in gran sconto da eBay: mettilo subito nel carrello, inserisci il codice sconto “PIT10PERTE” e portalo a casa a 35€ circa, godendo anche di spedizioni assolutamente gratis. Sii veloce: a questo prezzo, le scorte sono naturalmente in velocissimo esaurimento.

