Xiaomi, chicche Amazon nascoste: 3+1 gadget WOW a meno di 15€

Pronto a scoprire tre gadget tech Xiaomi, che da Amazon porti a casa a prezzo piccolissimo? Li prendi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Tutto a meno di 15€, approfittando degli sconti del momento. Controlla fino alla fine dell’articolo, c’è una chicca in più!

Xiaomi: 3+1 gadget a prezzo piccolissimo

Il primo prodotto è l’ottimo smartband Mi Band 4C. Un ottimo assistente da polso, completo di sensore che misura il battito cardiaco. Notifiche, sport e salute: tutto sempre disponibile al colpo d’occhio. Con lo sconto di oltre il 50%, puoi prenderlo a 14,50€ appena.

Il secondo gadget è un prodotto 2 in 1 utilissimo. Da un lato, è pronto a sterilizzare alla perfezione i tuoi oggetti elettronici e non. Smartphone, auricolari, smartwatch, tessere: qualsiasi cosa. Grazie ai raggi UVC, potrai santificarli in pochi minuti. La seconda funzionalità di questo dispositivo, decisamente utile, è quella che ti permette di ricaricare tramite sistema wireless smartphone e wearable. Basta appoggiarli sulla parte superiore di questo gadget. Attualmente, lo porti a casa a 9,50€.

Il terzo gadget è un ottimo termometro igrometro compatto di precisione. Al colpo d’occhio, puoi verificare il livello di temperatura e l’umidità ambientali. Se desideri, puoi collegarlo in Bluetooth allo smartphone e leggere i dati direttamente tramite applicazione. Super compatto, puoi portarlo a casa a 10,99€ appena.

Chicca finale: lo sai che Xiaomi fa anche delle penne GEL a lunga durata e di ottima qualità? Spesso sold out su Amazon, oggi sono disponibili e anche a prezzo eccezionale. Infatti, la scorta da ben 10 pezzi con inchiostro nero, la prendi a 8,99€ con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Visto che gadget interessanti puoi prendere a meno di 15€ e con spedizioni rapide e gratuite? Basta approfittare delle occasioni del momento, finché sono attive. Shopping soddisfacente e a zero sensi di colpa!

