Xiaomi, chicca nascosta estiva: mini condizionatore ASSURDO a 58€

Questo mini condizionatore di Microhoo, parte dell’ecosistema Xiaomi, è esattamente quello che serve, nel momento in cui serve. Il caldo inizia prepotente a farsi sentire e bisogna fare i conti con l’afa, ma anche con il rischio che la bolletta impenni utilizzando sistemi di raffreddamento vari ed eventuali. Poi, all’improvviso, arriva il prodotto geniale, che però sta ben nascosto.

Non il classico gadget deludente, che non rinfresca, ma un prodotto potente con 100 modalità di regolazione, un design compatto spettacolare e tanta potenza. La cosa assurda è che ha un massimo assorbimento di 6W.

Un prodotto che però sta ben nascosto all’interno dell’ecosistema del colosso cinese. Sono riuscita a trovarlo su Amazon con un prezzo più che democratico: completa l’ordine al volo e accaparratelo a 58,99€ appena con spedizioni assolutamente gratuite, in una manciata di giorni.

Xiaomi: il mini condizionatore che non ti aspetti

Un display touch per gestire la modalità di ventilazione. Hai ben 100 intensità di potenza, fra le quali scegliere la tua preferita. Riempi il serbatoio da un litro con dell’acqua, lascialo in frigo per qualche ora e poi – prima di inserirlo al suo posto – aggiungi dei cubetti di ghiaccio, se desideri aumentare il livello di refrigerio.

A quel punto, collega l’alimentazione (tramite porta USB), accendilo e goditi aria fresca senza pensieri. Con un consumo energetico ridicolo come questo, non ci sarà alcun problema. Super silenzioso, non è certo pensato per far ghiacciare grossi ambienti, ma è l’ideale da tenere nelle vicinanze quando sei sul divano oppure alla scrivania mentre lavori. Direzionavo al meglio e godi di aria bella fresca, senza pensare alla bolletta che sale.

Un prodotto esteticamente spettacolare, tutta resa e nessuna delusione. Questo spettacolare mini condizionatore parte dell’ecosistema Xiaomi, a questo prezzo, è un vero e proprio affare.

Non perdere l’occasione di accaparrartelo dallo store che sei più abituato a usare: completa l’ordine al volo per approfittarne. Lo prendi a 58,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni.

