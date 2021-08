Un cacciavite di Xiaomi, realizzato insieme al brand HOTO, che è un vero spettacolo. Un solo prodotto, 24 punte di alta qualità a disposizione. Ora da Amazon questo gioiellino lo prendi a 12€ appena con spedizioni rapide e gratis. Come sempre, i pezzi disponibili sono pochissimi: sii rapido!

Xiaomi: eccellente cacciavite 24 in 1 a prezzo regalo

Uno strumento compatto, bello ed elegante, con le sue scanalature che migliorano l'impugnatura del dispositivo. Basta un click per scoprire il segreto di questa genialata: al suo interno c'è uno scrigno, che nasconde ben 24 punte (12 pezzi, con doppia estremità) realizzate in acciaio e con magnete finale.

Sceglie quella che preferisci, montala sul corpo del cacciavite e inizia a fare il tuo lavoro di precisione senza preoccuparti che lo strumento possa rovinarsi in alcun modo. Infatti è studiato per non rovinarsi, scheggiarsi o distruggersi in breve tempo: un'eventualità purtroppo comune a molti prodotti di questo tipo.

Invece, è proprio qui che si vede lo zampino del colosso cinese, che ha realizzato questo cacciavite 24 in 1 di Xiaomi non lesinando sulla qualità dei materiali di costruzione. Talmente ben fatto, che potrai portarlo con te anche per uso professionale!

Approfitta adesso del super sconto Amazon e porta a casa questo gioiellino a 12€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: pochissimi pezzi disponibili.

